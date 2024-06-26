曾入獄前區議員文念志抵英　出走原因：教局重新考慮其教員資格

大埔前區議員文念志，曾因2宗案件分別被判入獄3個月及240小時社會服務令。他今日(26日)在社交平台貼文，指已抵達英國展開新生活，又稱觸發他離港的原因是收到教育局的信件，指局方會重新考慮其教員的資格。

文念志在貼文中指出，過去5年香港變化很多，他亦曾因為犯下2宗案件被判入獄及社會服務令，而在完成所有判刑後，他決定離開香港。他認為香港是一個很難令他繼續愉快地生活下去的地方，亦曾曾因為這些原因，而患下嚴重的抑鬱症，相信離開香港是一個很好的契機，令身體回復開心平靜。

他又自爆真正觸發他非走不可的原因。他指他在本地任教中四以下的學生的資歷，亦即是教育局的准用教員，但在今年3月中收到一封由教育局常任秘書長寄給我的雙掛號信，內容大致係「翻查紀錄……你曾犯過兩宗案，有相關的案底及判刑……本局會重新考慮你成為教員的資格…」，他解讀意思是「即係無話切切實實DQ你，但又隱隱晦晦咁留條尾，唔話個答案俾你知等你估。」

另一個原因是曾於離港前的數個月，兼職晚間工作。他引述大老闆於在他正式入職後，收到聲稱是國安的電話，內容大致是：「喂，呢排公司搞緊咩呀？有無請左邊個新人呀？唔好亂黎喎，做生意就繼續做生意…你明我意思嫁啦……」，及後老闆都決定暫時唔請同路人。這件事令他很不好意思，指本身亦好怕煩到人及搞到人。

文念志等3人在2019年區議會選舉前於維園舉行選舉集會期間，被指阻礙執法部門到維園驅散示威者被判罪成，文念志被判240小時社會服務令及罰款5,000港元。

另外，時任大埔前區議員的文念志因被控2020在大埔一商場非法集結、無牌管有無線電對講機同襲擊警員被判囚3個月，刑滿出獄後，他曾表明「重操故技」，即地盤紮鐵佬。