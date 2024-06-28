正生校長陳兆焯首回應指控　強調從未挪用正生會託付資金

營辦正生書院的正生會年初被執法部門調查有資產遭轉移海外，其中被通緝之一的正生校長陳兆焯今日(28日)打破沉默首度回應指控，強調從未挪用正生會託付的資金，並指撥款到英國，與正生會及書院運作經費無關。

陳兆焯以《給支持正生會及正生書院朋友的信》為題發信，指5個月來面對很多突如其來的挑戰，由於不想令情況變壞，故一直保持沉默，期間曾嘗試草擬聲明回應，但因礙於法律原因及公司組織結構的限制而延遲。陳在信中提及正生書院的籌款及開支，指正生會及書院每月開支110萬港元；而由2020年11月開始籌款起，直至今年1月帳戶被凍結，總開支為4,290萬港元，加上新康復中心建築尾期的2,000萬港元，故總支出為6,290萬港元。

對於執法部門指正生會將大筆資金匯至英、美戶口指控，陳亦在信中提到「英國基督教正生會」的成立是按照公司章程，並在香港及海外開辦服務，並反駁該筆撥到英國的款項，與正生會及書院運作經費無關。至於被指身處海外，仍可操控戶口一事，陳亦在信中提到，在4月12日辭去正生會職務後，已立即到銀行辦理更改簽名手續，但由於手續未辦妥，令正生會的資金完全動不了，因而需要停辦正生書院，他形容停辦是「一個痛苦的決定」，盼望支持者和公眾諒解。

而對於被指於捐款活動半年前，已開始整理個人資產、賣樓移居外地一事。陳兆焯在信中解釋，指自己年過60歲，妻子提前退休，早已計劃與兒子定居英國，並於2021年已向董事會提出，當時董事會則回應期望他可探討將正生會事工擴展到英國的可能性；又指自己現時暫時未能回港，因事出突然、無奈，不懂如何回應，現只好留在英國，面對服務需求，好好努力。

執法部門今年1月通緝基督教正生書院前校長陳兆焯，指7名正生會董事涉嫌串謀詐騙，及作出虛假陣述。行動中拘捕了4人，並同時通緝3人，包括正生會創辦人林希聖、滙基書院前校長陳友志。涉事董事於今年1至4月前後離任，期間正生會董事更多次換人，及進行改組。