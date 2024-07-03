提高內地客免稅額成效有待觀察　零售界盼業主減租起碼三成

政府統計處昨日(2日)發表最新零售業銷貨額數字，5月份零售業總銷貨價值的臨時估計只有305億元，較去年同月下跌11.5%，更已連跌3個月。香港零售管理協會主席謝邱安儀展望下半年市道時表示，市民北上消費是大趨勢，提升購物免稅額的成效有待觀察，估計本港零售業仍要捱一段時間。又希望業主可以體諒零售業的處境，起碼減租30%。

謝邱安儀出席一個電台節目時指，市民北上消費已是大趨勢無法改變。本港要認定自身優勢，期望大灣區居民亦視香港為生活圈一部分，又要想方法方便他們隨時來香港消費。她又承認，提升購物免稅額的成效有待觀察，部分內地居由疫情開始已習慣不來香港，需要時間重建來港消費的新習慣。

謝邱安儀又表示，租金佔零售商成本比例仍然高企，由於人手短缺，薪金向上升，人力成本已超出零售商可負擔水平。商場、大業主應該有數據清楚零售商面臨一個甚麼狀態，現時見到最多的情況是凍租，或者是續約時有減租或者寬免；但是問題在於就算減租、寬免，幅度都不夠跟上零售業生意下滑的狀態，所以謝認為減租30%是起碼的。