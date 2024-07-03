47人初選案　彭卓棋求情指受僱於基本法基金會　官質疑說法

參與2020年立法會初選的47名泛民人士，涉嫌串謀顛覆國家政權而遭起訴，被指是始作俑者的戴耀廷等共31名被告認罪，14人經審訊後被定罪。45名罪成被告上周起開始在西九龍法院（暫代高院）求情。今日（3日）輪到彭卓棋求情。彭代表大狀指，彭卓棋擁護一國兩制，案發後受僱於香港基本法基金會。惟法官質疑說法。

被控方指稱為組織者的戴耀廷及區諾軒等5人上周完成求情，昨開始輪到初選時參選港島區的6名被告展開求情，5人完成陳詞，包括袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、鄭達鴻及楊雪盈，餘下的前南區區議員彭卓棋，今日由大律師盧敏儀代表求情。盧敏儀指，國安法沒經諮詢便通過，市民沒足夠時間了解，彭卓棋因無知而犯案。事實上，國安法後，彭他曾通知民主動力職員移除政綱，以為已經做足補救措施。盧亦提及，彭卓棋案發後在香港基本法基金會工作。法官質疑，如果彭卓棋有心悔改，何不認罪？

彭卓棋求情完畢，之後會輪到參加九龍東初選的黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉和施德來求情，將於7月5日展開，預計需時兩天。

案件編號：HCCC 69,70/2022