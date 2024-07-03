一年有逾6.4萬輛港車北上　佔港珠澳大橋每日車流量約4成

「港車北上」實施已有一年。運輸及物流局今日（3日）回覆議員質詢時表示，自計劃於去年7月實施至今，廣受香港市民歡迎，現時已有超過6.4萬輛香港單牌私家車持有有效許可證透過「港車北上」出行。港珠澳大橋的使用量亦屢創新高，當中「港車北上」佔每日大橋車流量約40%。至於上月在大橋珠海口岸離境返回香港口岸出現塞車，當局則指一直密切留意大橋的運作，會與內地相關部門商討優化口岸通關的安排。

而自「港車北上」實施以來，私家車單日使用大橋香港口岸出入境的最高紀錄日分別為今年3月29日及4月1日，前者有9,617車次出境香港，後者則有約10,288車次入境香港；而第二高紀錄日期為今年2月12日及2月13日，分別有8,880車次出境香港，以及10,073車次入境香港。

對於上月10日由大橋珠海口岸離境返回香港口岸車輛大排長龍的情況，運輸署指出，在大橋香港口岸方面，相關部門採取不同措施以提升通關能力,例如透過靈活調配人手、優化工作流程及運用創新科技等，以及在尖峰日子加開額外的私家車清關亭，以應付車流增加。而在大橋珠海口岸方面，相關部門正優化珠海口岸設施和安排，包括增加小客車驗放通道、提升設施驗放效率、設置口岸即時通關情況的資訊發布系統、加強宣傳引導旅客避開高峰出行和現場疏導等。