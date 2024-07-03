團體設計親子互動遊戲　助SEN兒童鍛鍊手腳協調

協康會物理治療團體設計一套棋盤遊戲，讓包括特殊教育需要(SEN)的3至6歲，以及初小兒童，透過將運動合二為一的遊戲方式，由淺入深鞏固體能基礎，鍛鍊手腳協調技巧及執行能力，促進親子關係。協康會指，兒童可透過進行遊戲任務卡上的運動刺激腦部，促進腦神經的連結和溝通，提升兒童學習能力，惟同時提醒家長應每日為子女安排1小時戶外活動，以訓練大肌肉。

家長史太與女兒天澄已試玩遊戲兩個月，指該遊戲設有60張球類遊戲任務卡，期間透過擲骰抽取指示任務卡，並利用乒乓球、網球、膠球等球類，以及豆袋、羽毛、杯子等逾10款遊戲用具完成任務。她指，遊戲包含了不同動態球類活動，並配合具挑戰性的任務模式，大大提高了小朋友的運動動機，亦令女兒感到新奇有趣。

協康會表示，兒童可透過進行遊戲任務卡上的運動刺激腦部，促進腦神經的連結和溝通，提升兒童的學習能力。至於覺醒狀態和情緒磁貼圖板，則可讓兒童學習表達情緒，家長亦可從旁支援；而任務卡上各種視覺提示，如顏色、圖像等，可改善兒童溝通技巧，以及提升日常生活中的專注、自控及組織能力。協康會物理治療師植雅文建議，家長可每星期可與子女進行1、2次遊戲，但同時提醒家長不要忽略為子女安排戶外活動，建議每日應至少有1小時，以訓練大肌肉。