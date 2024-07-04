中環海濱明起展出巨型充氣裝置　打造著名世界建築供市民打卡

中環海濱7月5日至8月11日再度舉《SummerFest@Central 中環夏誌》。活動免費入場，現場設有5座巨型充氣「世界奇觀」供打卡；其中充氣「英國巨石陣」更可化身彈床，供參加者遊玩。由於各充氣擺設均為純白色，引起市民熱議。活動策展人區瑞蓮就回應指，「充氣奇觀」的設計由世界知名生成式人工智能藝術家負責，設計用上「全部顏色的結合」的白色，主辦機構只在實現設計上作微調。她又提到，晚上會利用不同顏色燈光投射在「奇觀」上，讓其變成「幻彩」顏色。

五大「充氣奇迹」包括「英國巨石陣」、「智利復活島摩艾石像」、「埃及吉薩金字塔」、「意大利比薩斜塔」及「法國凱旋門」。主辦方表示，因應奧運將至，希望為港人帶來世界各地著名而又較少人看過的名勝。除了充氣「打卡位」，亦有「中環夏日運動祭」，提供多種新興球類試玩等活動。主辦機構董事總經理David Rule又提到，活動期間，特定日子會有超過25項活動，涵蓋文化、音樂、市集等。

對於有大型充氣擺設活動出現「漏氣」情況，加上夏天亦可能出現惡劣天氣情況，影響活動。策展人區瑞蓮就表示不擔心，因為今年已經是機構第8年舉辦相關活動，對應付惡劣天氣具備充足經驗；又指「充氣奇迹」並非密閉式充氣，而是不斷充氣，不會輕易「爆開」。