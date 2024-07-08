胡志偉等3名初選案被告求情　代表大狀稱胡不是激進政客

參與2020年立法會初選的47名泛民人士，涉嫌串謀顛覆國家政權而遭起訴，被指是始作俑者的戴耀廷等共31名被告認罪，14人經審訊後被定罪。45名罪成被告當中，3名九龍東初選參選人，今（8日）在西九龍法院（暫代高院）求情。其中認罪的民主黨前主席胡志偉指，胡當時相信手段屬合法。「快必」譚得志則希望法庭把他歸類為其他參加者。

6名九龍東初選參選人上周開始求情，其中黃之鋒、譚文豪及李嘉達已完成求情，今日輪到譚得志、胡志偉和施德來法律代表展開陳詞。上述被告中，只有施德來是經審訊後被定罪，其餘5人均認罪。根據國安法第22條，各被告犯罪嚴重程度可分為3級，屬「首要分子或罪行重大」，可判囚10年以上至終身監禁；「積極參加」者可判囚3至10年；而「其他參加」者可判囚3年以下或拘役、管制等禁閉式刑罰。

譚得志人稱「快必」，是人民力量前副主席。翻查資料，譚得志於2020年多次在全港各區擺街站叫喊「黑警死全家」等口號，於2022年被裁定發表煽惑文字、公眾地方內擾亂秩序行為等11罪罪成，判囚40個月，另罰款5,000港元，譚得志代表大狀陳詞時確認上述定罪紀錄。大狀指，雖然譚得志曾簽署「墨落無悔」聲明，有參與選舉論壇，國安法生效後沒有退出初選，但強調譚得志沒有舉辦初選，故應被歸類作「其他參加」。

民主黨前主席胡志偉代表大狀指，如果法庭認為胡志偉屬「積極參加」，也應被視作該分級的低端。大狀表示，胡志偉不是激進政客，他及民主黨都沒承諾無差別否決財政預算案或提倡「攬炒」，胡志偉不過是希望運用《基本法》所賦予的權力，游說政府或向政府施壓，強調胡志偉當時真誠相信手段屬於合法。不過法官指，既然胡志偉認罪，即代表他有顛覆政權意圖。另外，大狀認為，串謀計劃達成的可能性低，冀法庭判刑時考慮。法官反指，戴耀廷認為計劃可成真。大狀回應說，只能代表胡陳詞。

最後，施德來代表大狀指，法庭應視施為「積極參加」級別中的中下端。施德來已有悔意，重犯機會低，冀法庭從輕發落。下一批展開求情的，會是參加九龍西初選的毛孟靜、岑子杰、馮達浚、劉澤鋒、何啟明、黃碧雲，參加「超區」初選的岑敖暉和王百羽，與參選衞生服務界初選的余慧明，7人會在周三（10日）開始求情。

案件編號：HCCC 69,70/2022