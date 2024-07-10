初選案毛孟靜求情　其代表大狀稱毛深感後悔　倡量刑起點5至6年

參與2020年立法會初選的47名泛民人士，涉嫌串謀顛覆國家政權而遭起訴，被指是始作俑者的戴耀廷等共31名被告認罪，14人經審訊後被定罪。45名罪成被告當中，參加九龍西初選的毛孟靜等9人，今（10日）在西九龍法院（暫代高院）求情。毛孟靜法律代表提倡以5至6年為量刑起點；何啟明則建議刑期為3年。

參加九龍西初選的毛孟靜、岑子杰、馮達浚、劉澤鋒、何啟明、黃碧雲，參加「超區」初選的岑敖暉和王百羽，與參選衞生服務界初選的余慧明，今日開始求情。其中何啟明、黃碧雲及余慧明是受審後被定罪。求情階段發生一段小插曲，當代表馮達浚的資深大律師陳詞期間，法官打斷，向犯人欄厲聲說，請不要在開庭期間跟公眾交流，否則會毫不猶豫要求他轉往另一法庭旁聽。

毛孟靜代表大狀求情時指，雖然據控方指，戴耀廷曾就初選會否違國安法徵詢毛的意見，毛也說過希望國際社會支持，不過大狀強調，毛沒有組織初選，現已深感後悔，建議把量刑起點定於5至6年。何啟明代表大狀則稱，何已經反省，此後會遠離政治，專心侍奉教會，重犯機會非常低，冀法庭把刑期定於不超過3年。代表馮達浚的資深大律師則說，有別於法庭一般處理的搶劫、販毒案，本案中的被告有着最好的動機，手段亦屬和平。再者，如果初選真的嚴重危害國安，執法人員應在國安法生效後短時間便再出拘捕。事發時，被告根本不能確切知道參加初選屬違法。資深大狀指，馮達浚有自行撰寫求情信表達了悔意，信中提到被告向他曾經批評的泛民人士道歉。

案件編號：HCCC 69,70/2022