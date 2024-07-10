運輸署測試東涌交通燈綠公仔倒數器　初步顯示行人過路情況有改善

運輸署去年在東涌達東路／美東街的燈控行人過路處，裝設新款行人交通燈倒數器(新款行人倒數器)以進行測試，預期今年年中完成。立法會議員陳紹雄今日(10)就相關計劃的成效及開支等，向運輸及物流局提書面質詢。當局回覆指，計劃涉資約114萬港元，大學團隊正就以上調查所搜集到的數據進行詳細分析及撰寫報告，初步數據顯示行人橫過馬路的情況有所改善。

新款行人倒數器於去年12月中開始運作，運輸署委託一間本地大學對行人的過路行為影響進行研究及調查，初步數據顯示，在安裝倒數器後，行人在綠色人像燈閃動完結前完成橫過馬路的情況有所改善，較2006年及2018年的試驗有效。

署方指，若詳細研究結果證實新款行人倒數器的成效正面，例如可有效減少行人在閃動綠色人像燈完結前仍未能完全橫過馬路的比例，以及改善行人過路安全，會考慮進一步挑選其他環境不同的過路處試驗新款行人倒數器，協助制定下階段的方向。

不過，運輸署考慮到駕駛人士對倒數計時器顯示的反應未必一致。例如部分駕駛者知悉綠燈快要完結時，會選擇減慢車速及準備停車；但亦有部分駕駛者會選擇加速以通過路口，因而增加路口前後車輛相撞的風險。因此，在道路安全的大前提下，行車交通燈號倒數計時器並未在本港推行。