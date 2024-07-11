議員視察啟德青年運動場　場內外提供具國際標準燈光照明系統

啟德體育園主要設施預計今年底落成，明年上半年啓用。啟德體育園有限公司總監表示，啟德體育園會因應場地的運作及在安全考慮的前提下，提供具國際標準的燈光照明系統，以配合不同活動用途，旨在平衡不同賽事模式和使用者對體育設施的需要，建造一個高質量且方便使用的國際級體育運動場地。

九龍城區議會主席的民政事務專員，率領九龍城區議會議員及相關居民代表早前到訪體育園，視察啟德青年運動場工程進度及最新設施。啟德體育園項目團隊表示，啟德青年運動場的戶外照明系統，符合多個國際標準和指引。而場內的照明系統亦參考國際大型體育場地設施的規格，可配合不同用途而適當調節照明度，例如練習、比賽、社區活動、市民使用場地跑步或健步等，讓使用者能在合適的光度下進行各項活動，而照射範圍亦集中於場地之內。

議員表示，啟德青年運動場提供符合國際標準的設施，相信能進一步提升本港賽事水平，助球隊發揮主場之利，為球員、觀眾帶來更佳的體驗。

園區主要設有一個可容納50,000個座位，並配備開合式上蓋的主場館；一個可靈活配置座位的室內體育館，透過伸縮或移動座位，可配合不同的體育運動以及舉辦多達10,000名觀眾的活動；還設有一個可容納5,000個座位的公眾運動場。