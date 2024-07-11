初選案余慧明求情　稱也許錯在太愛香港　涉政治宣言遭法官打斷

參與2020年立法會初選的47名泛民人士，涉嫌串謀顛覆國家政權而遭起訴，被指是始作俑者的戴耀廷等共31名被告認罪，14人經審訊後被定罪。45名罪成被告當中，岑子杰及余慧明今（11日）在西九龍法院（暫代高院）求情。岑子杰有初選組織者區諾軒為他寫求情信；余慧明代表大狀讀出由余寫的求情信，內容講及也許自己錯就錯在太愛香港，即被法官打斷，明言法庭不容許政治宣言。

昨日法庭完成聽取毛孟靜、黃碧雲等人的求情，今日輪到參加九龍西初選的岑子杰，及參選衞生服務界初選的余慧明展開求情。其中余慧明是受審後被定罪，岑子杰則選擇認罪。岑子杰代表大狀指，2012年岑因協助組織及參與非法集會控罪被罰1000港元。他上了一課，到2019年多番組織集會，都獲得執法部門批准。岑又呈上本案認罪被告之一的區諾軒所寫的求情信，提到岑子杰在協調會議中，反對無差別否決財案。大狀認為，岑子杰罪責屬最輕級別。

余慧明代表大狀指，她所參加的衞生服務界沒有舉行協調會議或選舉論壇，沒證據顯示她曾跟初選組織者，或其他參加者商討，形容余慧明基本上是獨自行事。法庭應歸類她為其他參加者。另外，大狀指，當初沒有人確實知道，初選計劃是否違法，強調余慧明不是死心塌地的激進派，她曾經提倡的「大三罷」等，都是非暴力的手段。對於她簽署了「墨落無悔」聲明，大狀解釋，余慧明以為這不過是既定措詞，不適用於衞生服務界。

大狀續指，余慧明是一名註冊護士，本案後將面對紀律聆訊，很大機會不能再從事有關工作。即使她服刑完畢，她仍然需要付代價。大狀讀出由余自行撰寫的求情信，提及自己參選是想破局」，直到現在，她仍然認為在立法會用投票以求改變是沒有錯，也許錯就錯在自己太愛香港。說到此，法官打斷陳詞，表示法庭不會容許政治宣言，坦言不認為內容對減刑有任何幫助，反而顯得她無悔意。

案件編號：HCCC 69,70/2022