指網上流傳疑虐兒視頻　議員：誰去阻止拍攝者

立法會今日(11日)二讀辯論強制舉報虐兒條例草案，議員陳沛良指草案審議期間，有業界擔心立法強制舉報，免負上刑責而出現事無大小都舉報情況，會為社署及執法人員造成極大壓力，而去年新登記的保護兒童個案創下10年來新高，有關數字究竟是反映虐兒案增加，還是社會對虐兒情況的關注度提高，從而增加舉報個案？當中有多少宗需要跟進？其實虐兒個案往往涉及複雜家庭背景，由於不少加害人本身是小朋友最依賴及信任的照顧者，舉報與否都涉及好多考慮，要有不同介入的手法來處理。

他指歸根究柢，虐兒問題單憑行政或執法手段處理並不足夠，亦不是專業人士才有責任舉報，而是整個社會都要關注，知道其嚴重性。網上不時流傳懷疑虐兒的視頻同相片，究竟拍片影相的人，當刻有無出手阻止情況發生？他說，社會需正視不同虐兒個案的複雜性，要秉持以人為本的介入手法，做出對兒童最有利的選項，相關倫理討論仍需政府、業界及社會長遠考慮。

另一議員李世榮列舉數字，指虐兒事件屢屢發生，根據社會福利署保護兒童資料，新登記的保護兒童個案在2014年有856宗，2018年攀升至1,064宗，2020年雖下降至940宗，但2023年則回升至1,457宗，數字創下歷年新高。

他指很多受虐兒童是經歷長期的身心創傷，甚至失去生命。旁人或會出於種種顧慮，如擔心誤會、害怕報復、不插手人家的家事等，從而選擇沉默，而專業人員的舉報就可以打破沉默的壁壘，況且專業人士處於獨特位置，能更早察覺虐兒迹象之餘，亦有義務為虐兒發聲，強制舉報的措施更可提升行業的聲譽和公信力，增加市民對專業的信任，有助鎮攝潛在的施虐者。

他又指美國加州亦有法例，特定職業人員若不履行舉報虐兒的義務，會招致1年監禁和罸款5,000美元。然而香港實施類似法例，應避免誤傷良民，不希望專業人士人心惶惶，條例初衷是保護兒童權益，監禁3個月已經足以發揮保護網的作用，若將監禁提升至1年會過於苛刻，可能產生大量誤報同濫報，增加執法人員的負擔，令條例難以有效發揮。