涉與兩少女在油麻地賓館性交　19歲青年和16歲男生被捕

西九龍區執法人員日前調查一宗失蹤青少年案件時，發現一名成年男子帶同未成年人士入住賓館。昨日(10日)人員在油麻地一賓館救出1名12歲女童，同時尋回一名16歲少年、和發現一名懷疑在精神及行為上無能力的16歲少女，並留意到有人為逃避被追查而租住不同地區的賓館。

人員經進一步調查後，以涉嫌「與精神上無行為能力的人性交」及「製作兒童色情物品」罪，拘捕一名報稱無業19歲本地青年，又以涉嫌「與年齡在13歲以下的女童性交」及「窺淫罪」罪，拘捕一名報稱學生的16歲本地少年。案件不涉及賣淫，2名疑犯被扣查，2名少女則被送院治療。據了解，被捕男生為失蹤人士，4人透過社交網認識成為朋友。有人將2少女帶到賓館後，進行性交並一度拍片。

執法部門過往調查多宗涉及未成年少女被身體虐待及性虐待案件，發現罪犯大多利用未成年人士心智未成熟弱點而對其施加虐待及剝削她們。另外，亦留意到未成年人士容易透過社交平台結識損友，希望家長多加留意，共同保護兒童。

製作兒童色情物品是嚴重罪行，根據香港法例五百七十九章《防止兒童色情物品條例》第三條，任何人製作兒童色情物品，最高可被判入獄8年及罰款200萬港元。執法部門呼籲，家長應多留意子女生活習慣、社交狀況以及上網情況等，避免他們接觸到不良的資訊及誤交損友，防止性罪行的發生。

另外，執法部門呼籲酒店及賓館業界，如目睹有任何可疑活動發生，或懷疑未成年人士入住酒店或賓館有可能干犯刑事罪行，請即與執法部門聯絡。