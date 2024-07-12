文憑試下周三放榜　考生改大學聯招選科需緊慎

2024年中學文憑試(DSE)將於下周三(17日)放榜，考生可在放榜翌日，即7月18日至20日進行大學聯招（JUPAS）最後改選，各間院校早前已相繼上載不同科目的預計收生分數供考生參考。今年通識科被公民科取代，八大課程的收生要求亦隨之改變，例如部分科目收生要求由六科成績變成五科成績，或會令過往相關科目收生成績的參考價值變低，有升學顧問建議考生應參與各大學公布的預計收生分數來進行選科，如採取「搏前穩後」策略。

按照早前各大學公布JUPAS改選後的數據，最多人報讀的課程為中大工商管理學士綜合課程，該課程以最佳5科成績來計分，2024年預計的收生分數為24.5分；而港大最多人報讀的課程則為護理學學士及護理學學士精英領袖培育專修組別，兩個課程收生分數以最佳5科成績額外加上第6科成績分數除2計算，預計的收生分數分別為24分及34分；至於科大最多人報讀的課程工程學，計算所有加權後預計收生分數為32分。

除了最多人報讀的科目外，亦有部分「神科」是尖子的選擇，以牙醫課程為例，本港唯一的港大牙醫學士學位課程以最佳5科及生物或化學科分數乘1.3倍計算，預計收生分數為42分。此外，港大法學士課程亦備受青睞，以英文科加最佳5科計算，預計收生分數為33分。

學友社學生輔導顧問吳寶城建議考生在選科時採取「搏前穩後」的方式，尤其Band A第三科的選擇應更審慎。同時，他亦提醒考生達到預計收生分數亦不一定能穩入該課程，如果自行計分較預計收生分數高1至2分會較為穩陣，反之如果最終成績低於預計收生分數，則可能要另謀出路。

吳又認為，在報DSE及JUPAS的人數都與往年相若的情況下，今年八大課程的競爭相信亦是差不多，整體入學分數應不會有太大變化，假若放榜前考評局公布最佳5科的成績表現亦與去年相若，相信5科有20分或以上應可考入八大課程，而考獲17至18分則要在面試有更好表現，或有部分加分科目成績特別好的情況下，仍有考入八大課程的機會。

縱使已努力溫習，仍有機會成績未如理想，吳建議考生做好第二手準備，留意SSSDP(指定專業/界別課程資助計劃)課程、或者聯招外的副學士、高級文憑課程，他指出部分學生會於放榜當日到不同院校即場報名，提醒學生可帶定相關文件，亦要留意學位的確認時間以及交留位費的時間。