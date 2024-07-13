多啦A夢特展開鑼　粉絲無懼炎夏到場打卡　即場作畫表喜愛之情

「100%多啦A夢&Friends巡迴特展」今日（13日）在尖沙咀星光大道正式開幕。雖然今天天氣炎熱，但仍然無阻市民和遊客的熱情。位於地下的免費區域已有不少市民前往參觀，未能搶到參觀資格的市民及遊客也有在場外觀看多啦A夢12米高的充氣雕塑。

此外，今天亦有一隊菲律賓旅行團順路打卡多啦A夢展。旅行團原本計劃是遊玩星光大道，碰巧今日展覽開幕便順道前往。團友Jun表示，其兒子十分喜歡多啦A夢，很興奮地在現場與多啦A夢合照。另外，還有很多內地旅客亦到現場觀展。旅客趙小姐表示，今日與友人來香港遊玩，正好看到社交媒體平台有關於多啦A夢展覽的推文，便前來參觀。趙小姐覺得，現場氣氛非常好，也很符合想像中多啦A夢可愛的形象，之後若能成功預約到進入資格，也會很樂意再次前來觀展。還有專程前來參觀的黎先生，更現場為多啦A夢的大充氣雕塑作畫，表達自己的喜愛之情。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，此次展覽對旅客來說十分有吸引力，近日來也收到很多旅遊業界的諮詢，詢問如何參加展覽，相信此次展覽能吸引到99%的旅客前來。崔定邦還表示，在展覽期間，預計會有200至300萬各地的旅客來到香港，估計有90%的旅客都會選擇來星光大道觀展。

香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉稱，暑假期間會吸引以家庭為單位的旅客比較多，而此次多啦A夢展覽更加能吸引小孩子的喜愛。除此之外，此次展覽也見到很多餐飲和零售業也就此次展覽進行聯動，預計展覽能帶旺整個尖沙咀區及周邊。徐英偉還表示，類似的多啦A夢展覽之前在世界各地也有，但從來沒能像此次在香港展覽那麼大型、那麼多元化。

另外，在多啦A夢的周邊商品售賣區域，也有很多市民排隊購買。不少周邊產品也很快售罄。同時，附近餐廳還有就多啦A夢主題推出聯名餐單，餐品富含多啦A夢元素。餐廳負責人表示，相信會有很多人點多啦A夢的套餐，預計會有收入會有30%至40%的增長。