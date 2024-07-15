搬屋「全包價」各異　收費可相差1.3倍　按件價格差距逾7倍

搬屋或搬字樓，大多會找搬屋公司處理。消委會的調查發現，搬屋公司普遍以「全包價」方式收費，但「全包價」的定義，各公司都有不同，以一個2人家庭平日搬屋的模擬個案為例，收費由4,800港元至1.12萬港元不等，可相差逾1.3倍。

若搬家當日物品多於預期，受調查的20間搬屋公司中，有75%表示需加收費用，但當中只有30%有明確收費標準。「按件收費」的價格差距，雖然標榜無隱藏收費，但個別物品每件收費相差可超過7倍，而提供按車收費的公司，收費也可相差逾1倍。

消委會亦提醒消費者貨比三家，與搬屋公司簽約前，必須留意條款細節，確保於合約上清楚列出需搬運的物品及數量，詢問清楚收取額外費用的準則。

在20間搬屋公司中，消委會發現有一半無制訂私隱政策，可能會以提供相片時影片的方式索取報價，有公司則表明會保存相片和影片長達10年，可能已超出用途所需。因此，消委會提醒消費者提供相片和影片時，應避免記錄到自身或家庭成員容貌等個人資料，而搬屋公司也有責任保障資料不會外洩，完成相關用途後及時妥善刪除。