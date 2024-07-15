11月舉行超級樞紐博覽會　設低空經濟論壇

政府正研究推動發展低空經濟，並計劃成立由副司長領導的跨部門工作小組，將於11月5日至7日在亞博館舉行「超級樞紐博覽會」，其中高峰論壇將聚焦5大主題外，活動亦設有「低空經濟論壇」。

高峰論壇將聚焦5大主題，包括研究生物識別技術和人工智能等新興技術對乘客的影響、航站樓安全與便利化、以及先進空中交通等，至於「低空經濟論壇」，億航、上海峰飛和沃飛長空等電動垂直起降飛行器供應商的代表，將就城市空中交通進行討論。

今次博覽的主辦單位首次在亞洲區舉辦有關活動，而大會亦會與旅發局合作，海內外的參加者將可免費參觀本港博物館，享受景點優惠折扣。

機管局署理行政總裁張李佳蕙表示，現正是最好時機將這項盛事帶到香港，不但為航空及運輸業帶來創意和商機，亦有利香港的整體經濟，從而進一步提升香港盛事對國際的吸引力。

她續稱，機場將於年底建成三跑道系統建造工程，相信客運和貨運處理能力將提高50%，能夠為1.2億旅客提供服務。至於啟用新的客運設施，她指經過3年的疫情後，現時機場的人流恢復到80%，但相信年底能夠達到100%，需要評估未來的人流情況而考慮啟用新的客運設施 。