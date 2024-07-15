全港蚊患最新指數14%　八地區達警戒水平　上水錄54.4%最多蚊

夏日炎炎，加上雨水不斷，正是蚊子孳生的舒適環境。食環署今日(15日)公布，上月全港白紋伊蚊誘蚊器指數為14%，屬於二級水平，顯示監察地區內白紋伊蚊的分布情況頗為廣泛。在64個監察地區中，8個地區的分區誘蚊器指數高於20%的警戒水平。其中上水達54.4%，屬第四級別指數。另外7個地區分別是屯門掃管笏(29.6%)、馬鞍山(26.8%)、牛池灣(25.7%)、油塘(24.3%)、將軍澳北(24.1%)、樂富西(23.5%)及荔景(20.4%)。

有關的誘蚊器大多位於區內的私人住宅區、公共屋邨、學校、康樂設施及公眾地方，食環署已聯同相關政府部門立即採取行動，在有關地區加強防蚊及滅蚊工作。另外，6月份白紋伊蚊密度指數為1.4，表示在發現有白紋伊蚊的誘蚊器中，白紋伊蚊成蚊的平均數量為1.4隻，顯示整體監察地區內的白紋伊蚊成蚊數量並不多。

食環署表示，本地蚊患情況與季節變化有顯著關係。在炎熱多雨的春夏月份有利蚊子迅速繁殖，期間各監察地區的誘蚊器指數可能會相對較高。食環署提醒市民須繼續恒常的防治蚊子工作，特別是對構築物的維修及保養，填補隙縫、孔洞等可引致積水的潛在蚊子孳生地，減低蚊子孳生的機會。

因應天水圍天瑞(一)邨早前錄得兩宗流行病學上關連的本地登革熱感染個案，政府跨部門防治蟲鼠督導委員會已在本月5日召開特別會議，檢視蚊患最新情況及各部門的防治蚊患工作，並商討落實進一步措施以防止本地登革熱感染個案擴散。食環署及相關部門已即時在病人住所及在疾病潛伏和傳染期到過的地方250米半徑範圍內，進行蚊患調查、採取額外針對性的防蚊滅蚊工作，並加強巡查及按需要採取執法行動，以防止登革熱在社區進一步傳播。