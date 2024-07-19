微軟系統技術故障　航空公司需人手登記　機管局啟動應變機制

微軟作業系統今日(19日)在全球範圍出現技術故障，多地的用戶電腦應用程式出現問題、死機藍屏、電腦自動不停開關機，懷疑是由微軟更新引起。本港方面，有網民今日(19日)在社交平台發貼指，不少公司電腦系統出現異常，螢幕顯示藍屏死機狀態，並着使用者重新開機，其後又再重回藍屏死機。本港更有多間航空公司受影響。機管局指，香港國際機場受影響航空公司須改用人手辦理登記手續，航班運作暫未受影響，已啟動緊急應變機制。

國泰航空指，由於無法預期的技術問題，機場自助辦理登機手續設施未能使用，呼籲乘客網上辦理登機手續，並在航班出發前最少3小時抵達機場。

香港快運表示，由於服務供應商、全球電子商務系統Navitaire出現故障，全球多個地區及航空公司，包括香港快運的網站、手機應用程式及微信小程序的部分功能亦受影響，公司正與服務供應商了解，並會適時更新最新情況。

在美國，美國航空、聯合航空及達美航空等主要美國航空公司，因電腦技術故障出現通訊問題，需停飛航班。阿拉斯加州、亞利桑那州、印第安納州、明尼蘇達州、新罕布什爾州、俄亥俄州的911報警熱線也無法運作。