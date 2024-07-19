財會通過撥款逾13億　用於紡織成衣　物流及供應鏈多元技術研發中心

立法會財務委員會今日(19日)通過13億450萬元的承擔額，用以支付應科院、香港紡織及成衣研發中心、物流及供應鏈多元技術研發中心和納米及先進材料研發院，由2025年4月1日至2028年3月31日的營運開支。有議員指政府財政緊絀，每一筆撥款都應該用在刀刃上，可是多所研發中心出現增加資源投入，然而收益減少的現象，當中以紡織及成衣研發中心的情況尤其明顯。亦有議員詢問當局可否訂立一些KPI，如科研成果轉化應用的成功率為衡量指標。當局指香港的創科道路並不平坦，研究中心除了促進本港的高質量經濟發展，且還有留住人才的作用。

議員蘇長荣表示支持創科發展，然而每一筆撥款都要用在刀刃上。多所研發中心的資源投入在增加，收入卻減少，紡織及成衣研發中心的情況尤其明顯。他說官解釋，研究中心不能光看收支平衡，還要看看對業界的推動和作用。但實際情況是紡織業越做越縮，2022年出口額下降40%，2023年下降22%，可見收支得不到平衡，業界亦得不到推動。他質疑撥款是為某些中心吊鹽水，還是雨露均霑，免得招來厚此薄彼的指責。

議員周文港表示，過往5次批給研發中心的撥款有27億元，當局可否訂立一些KPI，如科研成果轉化應用的成功率，商品化收益之類。在紡織同成衣方面，2021/22年在商品化同其他的收入1300萬，2022/23年差不多4000萬，去年則下跌至1140萬。詢問當局有何措施加強收入的穩定性，以免像股票般大上大落。議𡄯葉劉淑儀指內地已冒起一些面向內地及國際、巿值百億美元的成衣企業，質疑紡織及成衣研發中心還有沒有存在價值。議員陳健波關注5所研發中心過去與外界簽訂了3份特許授權協議而有關授權協議最終有否成為金錢收益，以及如何衡量其價值。

創新科技及工業局局長孫東回覆，指公營的研發機構必須履行公共服務的責任，各研發中心一直有非常明確的發展定位和方向，並切實按照政府所訂立的要求，且每年提交報告，以及到立法會講解運作情況。關於效益問題，政府已聽到聲音，研究中心會更多服務於香港高質量經濟發展，亦有助留住一大批人才。畢竟各研發中心是除大學以外，高端人才最密集的地方。

創新科技及工業局常任秘書長麥德偉表示，過去3年研發中心提交723個專利，當中有418個獲批。有關專利可透過授權，把技術轉移給業界並投入生產，過程中研發中心會收取費用，收費水平會考慮業界承受能力和巿場情況，希望將研發中心的應用研究的結果轉化成生產力。

對於香港紡織及成衣研發中心的財政波幅，該中心總監陳念群解釋，因中心正進行一個大項目，在將軍澳設立舊衣物循環回收的廠房，目的是推動本港再工業化，料中心的收入有穩定性增長。她說除了生產和物料的科技，該中心還涉獵不同範疇的科研，如零售和設計等的電腦程式，注重可持續發展的料技應用，因此中心是一個廣泛的研發機構。