港人研PCM控溫技術　長效冷鏈運輸箱毋須電源　

疫情期間疫苗運輸需求殷切，而穩定的溫度控制成為龐大的發展機遇。有港人與技術團隊成立了科創公司，把「相變材料」(Phase Change Materials, PCMs)技術應用到保溫箱，可以保持攝氏負70度低溫超過1個月。隨疫情結束，PCM技術的市場仍不斷擴大，其無源恒溫長效冷鏈運輸箱，不用依賴電源，控溫效果更安全及穩定，可廣泛於航空冷鏈運輸，除了冷鏈物流，空調、數據機房等也紛紛應用，不但節能，亦可減排。

該公司由95後香港女生楊若菡創立。她表示，在美國讀碩士時受咖啡涼掉困擾，於是有了研究PCM保溫杯的想法。隨後又在疫情間見到機遇，便研發將PMC技術應用在運輸箱中。她解釋，PCM是一種在溫度不變、物質狀態改變的情況下，能夠提供能量的材料，例如當材料由液態轉換成固態時，材料釋放熱量，由固態轉換成液態時，材料存儲熱量。利用PCM作調節溫度，不需要任何電源，適合農產品、急凍食品、醫療用品及化學品等的冷鏈物流。

而在研發期間，楊若菡與團隊測試了九百多種不同物料，才找到兩種既穩定且無毒的複合材質組合，新產品價格較市場上的PCM材料便宜一半。她提及一名台灣客戶曾指出，採用PCM產品後，把化工原料從高雄運送到成都，成本大減了6成。而在今年，森若新材更憑PCM無電源長效控溫技術榮獲第三屆TERA-Award 智慧能源大賽的銅獎。該公司現時已與多家國際物流公司、生物醫藥公司、機場合作。