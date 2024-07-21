政府料數年後公屋輪候時間減少　公私營七三比有調整空間

本港樓市市況欠佳，政府預計最快數年後，當公屋輪候時間縮減，會有空間調整現時公私營房屋「七三比」安排。而早前提出發展建議的流浮山尖鼻咀白泥一帶，預計將設有北部都會區版本的「數碼港」，可以聚集較多人才；若有關區域設為七三比未必合適，或可能調整「五五比」。

發展局局長甯漢豪表示，早年訂立有關比例是為了增加公營房屋供應，以縮短公屋輪候時間。她又指，未來10年公營房屋的供應，不但會達標，更會超標，數年後相信會有調整空間。她又提到，現在部分新發展區，例如新田科技城、新界北新市鎮等，亦已同時研究其他比例。

日前沙田小瀝源一幅有小型地收到11份標書，中標價均在市場估計範圍內，甯漢豪就表示會盡量考慮於下半年再推一些市區中小型地，吸引競投，惟該類地已經愈來愈少。她強調就算市況不夠旺，影響地價收入，亦不會減少推地。同時，政府正研究將北部都會區部分地區以「片區方式」開發，即由發展商出資，平整該地並發展。

另外，隨着海濱駁通，甯漢豪就指當局會在部分地方增設長遠餐飲設施，不過並非每段都會有。例如中環至灣仔一帶，可以增加餐飲設備，其本身闊度亦足夠。另外，政府亦正在研究，在現時的會展站上蓋延伸至海濱的設施，加設較豐富的商業及餐飲設施。當局亦會重新與海濱事務委員會探討能否在不同的海濱環節加設美食車。