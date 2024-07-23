中九龍幹線完成大部分結構工程　目標明年底完成主體

貫通九龍市區的中九龍幹線工程自2017年起動工，議員鄧家彪聯同一眾九龍區的區議員昨日（22日）到訪中九龍幹線工地實地考察工程進度。路政署表示，現時中九龍幹線整體工程進度理想，大部分隧道、連接路和隧道大樓的結構工程已經完成，相關機電工程亦正全面進行中。工程團隊正繼續積極採取適當措施，克服餘下主體工程的挑戰及追趕進度，務求達到於2025年年底完成中九龍幹線主體工程的原有目標。

鄧家彪亦指出，現時幹道的主體工程部分包括隧道、地下行車道及橋樑等已經完工，只剩下機電訊號安裝、園景綠化等後期工作便能邁向通車，屆時市民從九龍灣至西九龍的行車時間，將由現時約30分鐘大大縮減至約5分鐘。而中九龍幹線全長4.7公里，採用雙程三線分隔車道的設計，連接西九龍的油麻地交匯處與東九龍的啟德發展區和九龍灣道路網，成為橫跨九龍中部的幹道。

鄧家彪續指，其中一個提速提效的原因是路政署在2021年引入智能工地管理系統Smart Site Management System (SSMS)。該系統整合了建築資訊模型 Building Information Management (BIM)、工地內300多個監控系統、物聯網感測器等，各項實時數據進行分析，讓路政署人員能於辦公室內同步監察六個分布在油麻地至九龍灣的工程項目。