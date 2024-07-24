「幣少爺」黃鉦傑遭國際刑警發紅色通緝令　5年前曾在港被捕

國際刑警網頁顯示，曾因深水埗天台撒錢事件聲名大噪的「幣少爺」黃鉦傑，已被國際刑警發出紅色通緝令。網頁指，他涉嫌干犯一項欺詐及兩項盜竊罪。通緝令的資料顯示，被通緝人今年30歲，通緝方則列明來自「中國香港」。

被指為「幣少」助手的莫浚廷同樣被發出紅色通緝令。莫浚廷於去年捲入JPEX涉串謀詐騙案，涉與澳洲註冊公司「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」有關。他被控兩項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產。

根據國際刑警的操作，通緝令有7個類別，紅色通緝令為最高一類，意即要求拘捕或臨時拘捕被通緝人士，以便將其遣返。執法部門指，國際刑警組織會透過其國際通告系統，發出關鍵罪案通告。因應成員組織的要求，國際刑警組織總秘書處會以阿拉伯文、英文、法文及西班牙文四種官方語言，發出有關通告。

黃鉦傑2018年曾在深水埗天台撒錢而備受關注，他其後高調接受訪問談及賺錢途徑。至2019年2月28日，他被執法部門商業罪案調查科以涉嫌串謀詐騙拘捕，商罪科當時指，黃涉嫌與推銷虛擬貨幣掘礦機無兌現，以涉嫌串謀詐騙拘捕。

執法人員續指，由2018年12月開始先後接獲18名市民報案，當中包括16男2女(24至55歲)涉及款額達260萬港元，人員其後搜查多個地點，檢走大批文件、電腦及現金。案件中，亦凍結了相關人士約500萬港元資產。