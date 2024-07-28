江旻憓苦盡「金」來　兩度斷十字韌帶憑禪理走出低谷

「世一」江旻憓周日(28日)凌晨在巴黎奧運女子重劍個人賽決賽，在一度落後1比7的困境下，憑永不放棄精神反勝奪金。其實江旻憓邁向奧運金牌之路，一直經過重重波折，她曾經歷兩邊膝頭重創，需要接受十字韌帶重建手術，但江旻憓從沒有放棄劍擊，三戰奧運終於成功攀上事業高峰。支撐着她渡過苦難的，包括信仰的力量。

就讀國際學校江旻憓，年少時在機場的書店偶爾接觸到星雲大師的書，與佛有緣的她，覺得書裏的故事發人深省，一看便愛上。很多人生的課題，她都覺得可從佛教的智慧中得到可以解答；例如是否前世做了好事，積下福祉，所以自己今生如此幸福？作為家中獨女，得父母愛錫的她笑言：「我覺得前世今生這件事很有趣，好想知自己上一世做過什麼。可能與打打殺殺有關，否則我今世怎會喜歡打劍呢！」

外表「仙氣十足」的江旻憓也有冥想的習慣，一邊做瑜伽一邊冥想靜坐，這也是幫助她跨過傷患的良方。她表示瑜伽能增強肌肉，並且洗滌心靈，令她平靜，從而平復練習或比賽的緊張節奏。江旻憓也是素食主義者，常常在IG分享蔬菜食譜，十分健康。

原來早在大學讀書時，她已開始食「海鮮素」。到了2017年，第一次斷左膝十字韌帶，她了解到素食令身體更健康，有助傷患復元，於是成為「全素食者」。