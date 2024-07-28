近7成受訪者感貧富懸殊嚴重　8成人促政府做更多工作解決問題

香港中文大學調查顯示，有68.7%市民認為本港貧富懸殊問題嚴重，今年相關比例上升9.1個百分點。調查亦發現38.5%表示目前的家庭收入足夠應付日常開支。此外有80.7%人認為政府應做更多工作來解決問題。尤其是教育、公營房屋和醫療。

調查於今年5月28日至6月24日晚上以電話訪問形式進行，訪問705名18歲或以上的市民。結果亦顯示有40.4%市民認為現時貧富懸殊情況比5年前更嚴重，比例較去年調查上升8.0個百分點。對於未來5年貧富懸殊情況的展望，有38.8%人認為將會和現時差不多、34.6%預料情況會更嚴重、20.9%則相信將有所改善。

調查中，有10.2%的受訪者表示目前的家庭收入並不足夠應付日常開支，38.5%回答僅僅足夠。另外，當被問及人們貧窮的主要原因，有37.4%回答社會因素（例如制度不公平、資源遭壟斷），33.2%認為是個人因素(例如懶惰、個人能力不足），26.2%覺得兩者皆是，不過百分比分布差異達統計上的顯著水平。

對於本港現時的貧富懸殊情況，大多數(80.7%)受訪者認為政府應做更多工作來解決問題，7.9%則認為不需要改變，僅5.3%認為可以做少些。

至於政府應於哪些範疇做得更多，較多人回答教育(55.4%)、公營房屋(48.7%)、醫療(44.2%)。此外，有半數(52.7%)受訪者認同交多些稅來幫助貧窮人士，35.6%則不同意。