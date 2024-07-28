「肝炎檢測快車」下月先行走訪荃灣區　提供免費肝炎病毒測試

香港預計有約50萬名隱形地區肝炎病患者。有慈善健康團體「香港肝壽基金」與醫學界及商界合作推出「肝炎檢測快車」，為市民提供免費肝炎病毒測試。團體今日(28日)表示，希望透過「肝炎檢測快車」，主動識別一些肝炎病患者，避免患者失去醫治的機會；同時減低政府醫療負擔，全面配合政府制訂2025至2030年病毒性肝炎行動計劃。

該輛由團體負責的「肝炎檢測快車」首發車將於下月中旬落區荃灣。車上有專業醫務人員監察管理，另外包括２名註冊護士及2名醫護學生輪流值班。服務範圍包括健康問卷評估、乙肝及丙肝血液快速測試、肝臟健康教育、轉介病人讓病人得到適當治療。團體又表示，市民可透過指定網頁預約檢測，檢測過程約5分鐘，檢測結果會傳送到市民的手機。

據港府衞生署2020-22年人口健康調查，自1980年政府已實施了一系列預防乙型肝炎母嬰傳播的措施，數據顯示全港人口中35歲或以上人士的乙型肝炎感染率明顯較高，35至54歲人士佔8.4%；主要是1988年前出生，並未受惠於普及兒童乙型肝炎疫苗接種計劃，加上國內人士移居增加，此類年齡層也視為重點關注對象之一。