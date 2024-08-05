八旬長期病翁染退伍軍人症　手術後曾一度轉往港怡醫院

本港再錄得3宗退伍軍人症個案，其中一名患者曾在廣華醫院進行手術後，曾轉往港怡醫院接受治療。衞生署衞生防護中心今日(8月5日)表示，該個案涉及一名82歲男病人，有長期病患，早前因病情轉差再轉至廣華醫院留醫。初步調查顯示，病人於潛伏期內入住港怡醫院，並沒有外遊。

個案顯示，該名82歲男病人於6月27日在廣華醫院進行手術後，於7月8日轉往港怡醫院。病人其後在上月26日出現昏睡及咳嗽，並於上周日(7月28日)起發燒，他於上周二(7月30日)因持續發燒及情況轉差，被轉往廣華醫院接受進一步治療，其臨床診斷為肺炎，現時情況穩定。其痰液樣本經化驗後，證實帶有含退伍軍人菌屬菌種。

防護中心正聯同港怡醫院展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案，並已從可能源頭採集相關水樣本和環境採樣樣本進行化驗。同時，防護中心正追蹤病人的接觸者，包括該院的職員和住院病人，並會對他們展開醫學監察。防護中心已向職員和住院病人提供預防退伍軍人症的健康建議，包括免疫力弱的人士應以無菌或經煮沸的水飲用、刷牙及漱口。調查仍在進行中。

至於其餘2宗退伍軍人個案方面，其中1宗屬本地感染個案，涉及一名68歲男病人，有長期病患，居於南區；另1宗個案則為輸入病例，涉及一名65歲男病人，同樣有長期病患，他在潛伏期內曾到內地。截至上周六(8月3日)，本港今年錄得62宗退伍軍人病個案。