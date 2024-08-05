美媒指青年當兵不踴躍　台備戰面臨困境

美媒根據台灣政府贊助拍攝、以台海戰爭為主題的電視劇《零日攻擊》片段，認為劇中對台灣備戰狀況的悲觀評估，反映大陸威脅對台灣構成的挑戰。報道指出，設備及教官不足，使台灣後備軍人訓練專業化進度緩慢。此外，台灣年輕人當兵不踴躍，今年服兵役人數不足，因而未能接受操作無人機、刺針導彈等新式訓練。

報道指，台灣政府試圖延長義務役期並改革後備軍人訓練來加強國防，但台灣年輕人並沒有積極回應號召。台國防部官員透露，原計劃讓義務役學習操作無人機、刺針導彈和紅隼反裝甲火箭，但因人數不足取消。報道又指出，台灣軍事戰略長期專注阻止解放軍穿越台海，但愈來愈多專業人士認為，台灣必須為島上持久戰做好最壞打算。

美國前副國家安全顧問博明認為，台灣要有意願讓最頂尖軍官加入招募和培訓，台灣最不樂見的就是大陸和美國懷疑其自衞決心。另有專家呼籲台灣為美國前總統特朗普帶來的挑戰做好心理準備，對方料將要求台灣大幅增加國防支出，並更積極備戰。淡江大學國際事務與戰略研究所助教馬準威指出，兵源不足與少子化息息相關，而短期提升出生率非常困難，只能從恢復徵兵制、拉長役期、募傭兵方面着手。

另外，漢光40號實兵演習甫落幕，台軍第3作戰區將於周三至周四（7日至8日）在新竹新豐坑子口靶場，出動M110自走炮等102門火炮實施重炮射擊演練，第5作戰區則同步在大甲溪沿岸同時實彈射擊。