九州宮崎縣對出海域7.1級地震　料有1米高海嘯

日本九州宮崎縣日南市對出海域於當地周四（8日）下午4時43分發生黎克特制6.9級地震，後來修正為7.1級，震源深度30公里，觸發海嘯警報，料有1米高海嘯。美國地質勘探局則探測到，宮崎縣對出海域於當地下午4時42分發生兩次強震，第一次是6.9級，震源深度33公里；第二次是7.1級，震源深度25公里，兩次地震相距僅55秒。

地震震央位於日向灘，氣象廳向愛媛縣宇和海沿岸、高知縣、大分縣豐後水道沿岸、宮崎縣、鹿兒島縣東部、種子島及屋久島發布海嘯警報，預計海嘯將於當地下午5時10分到達愛媛縣宇和海沿岸。油津港觀測到20厘米海嘯，九州及西九州新幹線停駛。

在九州宮崎縣，宮崎機場有工作人員稱震度相當劇烈，持續約半分鐘左右，正確認機場大樓窗戶有否受損。另外，宮崎市有公寓電梯停止運作，也有建築物外牆倒塌。

當地震發生時，四國愛媛縣伊方原子力發電所3號機正停止運作，接受定期檢查，周邊輻射水平數值沒有變化。九州鹿兒島縣川內原子力發電所2號機仍在運作，亦未確認發生任何異常情況。