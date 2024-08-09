馬頭圍道落山道重建　租戶經營多年感不捨　住戶冀獲妥善安置

政府於2020年開展靠背壟道/浙江街的重建公務員合作社試點計劃，而鄰近的一排樓齡逾55年、面向土瓜灣街市的舊樓，亦由市建局宣布納入另一項重建項目──馬頭圍道/落山道重建項目。東網記者今午(9日)到重建舊樓了解情況，有市建局職員正進行凍結人口調查，登記單位住戶的資料。有劏房住戶幾年前才因收樓而遷居，又認為自己未必會被安置上樓，感到非常徬徨。經營多年的地舖租戶亦早已與客人打成一片，對於重建感到不捨。

劏房住房李女士於今早得知重建消息，已經着手執拾物品。她所居住的一個單位內至少分間成十間板間房，目前有5至6戶人居住。她表示自己在土瓜環居住多年，原本住在馬坑涌道另一個劏房單位，惟因該處被收樓，於四年前搬入現時劏房。雖然李女士不介意搬到別區，惟她亦坦言對能否獲安排上樓感悲觀，而且現時租金昂貴，對重建後去向非常徬徨。若未被安置，她計劃自行到別區劏房租住。

區先生於4至5年前租用重建範圍內一間地鋪，經營「兩餸飯」生意。他表示鋪頭主要做熟客生意，未來會在區內租用其他鋪位繼續經營，又指自己亦在區內居住，對於土瓜灣有一定感情。

地鋪租戶黃先生經營燈飾店近20年，在今早店門被貼上重建告示才得知消息，感到相當錯愕。他表示，市場環境不佳，舖頭生意只能靠熟客維持。經過十幾年，他與客人早已變成朋友，形容「大家都係自己人」。不過他認同所在的樓宇較舊，有重建必要。至於未來會否在區內重新開舖，他就認為要視乎賠償金額，暫時未有決定。

80多歲的朱婆婆是重建範圍內一個7百多呎住宅單位的業主，自1969年居住至今。隨着老伴離世、兒子搬出，偌大的屋內就只剩她與傭人。對於重建，她就希望收購合理，又表示只有二人居住，不介意「大屋換細屋」。不過今年4月她於家中跌倒，導致行動不便，出入亦要用拐杖。她就希望如能獲安置，只希望樓宇可以有升降機。雖要與熟悉的街坊分離，但朱婆婆就較為豁達，認為日後仍可用電話聯絡。