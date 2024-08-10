建築師行要求員工放無薪假　工會憂私樓工程爛尾影響就業

工會擔心有私樓建築工程爛尾，或致行業就業情況變差。

經濟不景，樓價下跌，有發展商放緩旗下樓盤建築進度，甚至有樓盤暫時停工。近日有建築師公司致函員工要求他們放「無薪假」，每人每月最少放3天，有員工更被迫放假8天。香港建造業總工會與屬會關注事件，擔心未來私人建築工程大量減少，影響專業人士及前線工友就業，建議政府需盡快落實公務工程，增加就業機會。

「香港建造專業人士協會」及「香港建造業文職、管理及專業人員協會」非常關注有公司要求員工放無薪假事宜。工會指，近日收到消息指有建築師公司要求員工放「無薪假」，每。有行內人士透露，現時外圍經濟疲弱，市場不明朗，私人工程項目大幅度減少，有些更出現「爛尾」情況，有些建築師公司便開始採取無薪假、降薪或裁員方式渡過難關。

總工會認為暫時市道欠佳，有關公司不應即時對自己的員工採取放無薪假的動作。工會亦關注未來私人建築工程大量減少，影響專業人士及前線工友就業。工會強調，員工是公司最大的資產，呼籲僱主需要共渡時艱，留人才以備工程復蘇時，可以盡快推出落實項目，以免影響工程進度及輸入專才問題。