中大醫學院成功改良銀杏提取物　推動神經退化性疾病藥物開發

銀杏葉的化學活性成分「白果內酯」有潛在的護腦功效，但由於化學結構複雜，而且在人體內極易分解，難以發展成藥物。香港中文大學醫學院藥劑學院助理教授暨中大李嘉誠健康科學研究所研究員吳濰龍及其團隊，開創全新的化學分子編輯技術，能精細地修改白果內酯的分子結構，藉此開發出具藥學價值的白果內酯衍生物，為治療阿茲海默症等神經退化性疾病提供了新希望。

銀杏是大眾熟悉的食材及中藥材「白果」，而其樹葉亦具有療效。過往有研究指出，從銀杏葉中提取的一種萜類三內酯天然化合物—白果內酯有護腦、消炎、抗癲癇及抗細胞壞死等潛在功效。然而，白果內酯的化學結構非常複雜，而且易於分解，難以成藥。為此，吳濰龍帶領匯集了化學、生物及藥學學者的跨領域團隊，開創了一種簡便的化學分子編輯技術，能精細地針對白果內酯的化學分子結構作編輯，顯著增強其化學穩定性及結構。

研究人員利用此新技術，製造出更穩定、更具藥學價值的衍生物，繼而建構出一個擁有多樣生物活性的白果內酯衍生物庫作藥物篩選。其中包括一種名為「BB10」的新型白果內酯衍生物，並證實能有效在「鐵死亡」過程中保護大腦細胞，減少大腦細胞在鐵死亡的過程中聚積有毒脂質過氧化物質，有助維持大腦內的抗氧化酶水平，從而抑制腦細胞死亡。

吳濰龍表示，研究展示了如何透過精細的分子編輯技術優化傳統中藥成分，加速了未來以中草藥物及天然產物為本的新藥研究與開發。這項研究的成果亦為神經退化性疾病的治療帶來了新的希望。