《東方》獨家報道衞生黑點死灰復燃　當局隨即清走後巷垃圾

政府在2022年8月推行打擊衞生黑點行動，但部分地方經打擊後卻死灰復燃。東方傳媒機構旗下《東方日報》及《東網》日前獨家報道九龍城土瓜灣多條通道及後巷堆滿垃圾後，當局隨即採取聯合行動進行清掃，又指自去年7月曾成功檢控一宗個案及發出兩張定額罰款通知書。

環境及生態局昨(21日)在社交平店貼文及上載多張照片，指九龍城土瓜灣多條通道及後巷(若干位處私人地段)的衞生情況引起社區關注，包括下鄉道、鴻光街、永耀街、北帝街、中華大廈旁的私家後巷及十三街等。

除早前的跟進工作外，當局指各部門昨再採取聯合行動，清理該處的廢物，包括建築廢料、垃圾及棄置雜物。當局續稱，自2023年7月，環保署在採取執法行動中，成功檢控了一宗個案，另外也發出了兩張定額罰款通知書。為加強阻嚇力，環保署在該處懸掛有關6,000港元定額罰款通知書的橫額。

當局相關政府部門會繼續密切留意該些地點的衞生情況，並根據相關法例採取執法行動。市民要保持自律，切勿以身試法。

議員黃國指日前經反映有關後巷及私家街衞生惡劣的情況，有人更在當局警告和監察牌下堆放雜物及建築材料，露宿者在垃圾站旁堆滿「家當」半條街，而當局亦隨即展開跨部門清理行動回應。

黃國強調環境衞生與市民健康和生活質素息息相關，清潔公眾地方是當局職責，同時需要市民大眾合作，要有公德心，又希望當局掃蕩全港衞生黑點的行動要持之以恒。