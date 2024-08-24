港鐵「白頭車」停彩虹站　逾千大細鐵路迷興奮打卡

為慶祝通車45周年，港鐵特別推出俗稱「白頭車」的第一代經典主題列車活動，讓市民重溫「波波扶手」及橙黃車廂天花的歲月。主題列車今日(24日)上午10時45分至正午12時，停泊在彩虹站2號月台，讓公眾參觀和打卡留念。活動開始前，已吸引逾百名鐵路迷在月台等候，更有家長帶同子女親身體驗主題列車。港鐵表示，近兩小時的活動，共吸引超過1400名市民登上列車參觀。

今早10時起，彩虹站2號月台已有不少鐵路迷等候活動開始；至10時30分，月台已有逾百名鐵路迷到場，更有市民帶同子女、孫子女等候參觀，亦有不少鐵路迷在月台等候期間，掏出手機或相機，隔着閘門搶先與停泊的主題列車打卡。至10時45分，月台閘門打開，大批鐵路迷爭先衝入主題列車，表現興奮。有市民獲贈港鐵45周年主題列車明信片，亦有帶同當年車票及列車模型到場打卡，亦有畫家在車廂中記錄現場一刻。主題列車於中午12時05分往調景嶺方向開出，沿途吸引不少候車乘客打卡。

主題列車本周四(22日)率先曝光，港鐵改裝一列市區線現代化列車，列車車頭換上第一代載客列車的紅、白色標誌性設計，並配以通車初期地下鐵路的標誌。主題列車設有「回憶」及「連繫」兩大主題車廂，「回憶」主題車廂為第一、二、七、八卡，設有「波波扶手」、橙黃色車廂天花、懷舊照明燈等多項第一代載客列車的元素，將乘客帶回通車初期的歲月。

「連繫」主題則與本地漫畫家利志達聯乘合作，並獲已故本地漫畫家王司馬的兒子授權支持，重新演繹其上世紀七八十年代所創作的經典漫畫角色《牛仔》，為車廂設計多款《牛仔》父子造型，展現鐵路45年來的面貌演變。主題列車將行走多條市區線，接載乘客至今年底。