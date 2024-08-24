公主道瘋駕涉案司機無第三保　捱撞車主可民事索償

昨日(23日)晚上一輛形迹可疑私家車在何文田公主道，司機因遭警員追截而驅車撞開旁邊車輛企圖突圍，案中有4輛私家車被撞毀，一名中年女司機頸部扭傷。不過，涉案司機疑未有購買第三者保險，有網民擔心被捲入事件的車主及司機如何索賠？有警員則指出，他們日後如何取得賠償，須24小時內聯絡保險公司，維修前要找公正行打價。各司機除了向保險公司追討賠償，亦可透過小額錢債審裁處追討損失。

此外，案中有一名男司機的座駕，先後兩度被涉案車輛撞及，但仍無畏無懼「扭軚頂着」涉案車輛，以便警員能夠及時採取行動。雖然該男司機「挺身而出」，但其行徑並非意外，有網民擔心該男司機「明知故犯」，恐怕未能成功透過車保索償。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄就上述情況指出，保險公司的條款中，有一項主要是提醒車主或司機，要「盡量避免意外發生」。他舉例，如果司機駕車時，明知前方有一個很大的水氹仍強行驅車駛過，那他便會有很大機會抵觸保險公司的條款，要自行負上因車輛駛過水氹而造成的損失。羅少雄又指出，因應今次事件，司機或車主是否百分之一百獲賠，要視個別情況與保險公司進行商討，可能最後獲賠部分也說不定。

另外，就執法部門於昨晚於公主道截查可疑車輛時，因車輛碰撞而衍生的保險問題，香港保險業聯會表示，被疑犯撞毀的車輛，如已購有汽車全保，可以向自己保單的保險公司申請賠償。假如沒有購買汽車全保，則可以向肇事車主索取第三者保險賠償。此外，若是次事故的肇事車輛為租用車，其租賃公司作為車主，應就相關法例要求已具備第三者責任保險保障。另外，假如肇事車輛並無有效第三者責任保險（屬違法），受影響人士應可就其汽車損毁透過司法程序，向法庭申請民事賠償。