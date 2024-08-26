樂悠咭周三起推優惠　單次消費100元獲$8回贈　多間商戶買一送一

60歲以上長者昨日起須使用「樂悠咭」才可享2元乘車優惠。八達通公司本周三(28日)起舉辦「樂悠節」，一連14日向樂悠咭持有人發送總值828萬港元現金回贈，亦與逾60間商戶合作，在全港超過3,500個消費點推出特別優惠，包括大家樂、美心以及萬寧等。

樂悠咭持有人於參與商戶的實體店鋪，以樂悠咭單次消費滿100港元或以上，可獲8港元現金回贈，每張卡最多可享800港元回贈，每張咭最多可使用優惠100次。現金回贈可將於本月31日開始，透過八達通App及八達通服務站拍樂悠咭領取。

八達通亦與60多家商戶推出樂悠咭專屬優惠，持咭人可於大家樂、一粥麵及上海姥姥，享用28港元的「樂悠茶餐」；在便利店Circle K購買滿50港元減10港元；美心中菜外賣自取7折；百佳超級市場指定產品買一送一；聖安娜餅屋日式蒸蛋糕及星巴克手調飲品買一送一等。另外，為持續鼓勵長者出行，部分商戶會向「樂悠咭」持有人推出全年優惠。

八達通營業及市務總監李玉兒表示根據數據，60歲以上客戶的出行非常活躍，平均每個月有16日外出，而他們每個月乘車次數是達到9千萬次，從他們用八達通來做零售消費，每月零售消費金額有20億港元，當中餐飲佔46%；到超市和便利店購物佔28%，推出樂悠節鼓勵樂悠卡持有人多外出走動，希望他們可留港消費。