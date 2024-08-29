屠龍小隊案裁決　賴振邦串謀爆炸罪成　其餘6被告脫罪

2019年「屠龍小隊」等人涉嫌放置或引爆爆炸性裝置、管有手槍及串謀謀殺執法人員，事件中多人被捕，部分人被控串謀引爆訂明目標罪，違反《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，是律政司首次引用該罪作出檢控，一旦罪成可被判終身監禁。涉案6男1女不認罪高院受審，陪審團周二(27日)早上開始退庭商議裁決，今日(29日)下午終有裁決，裁定賴振邦交替控罪「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」罪成，其餘全部被告罪脫。

這宗案件由法官張慧玲，及3男6女陪審團審理。退庭期間，陪審團曾提出數項問題，包括恐怖主義行為中財產的嚴重損害的定義是甚麼，謂陪審團對此一直未有共識，希望法官提供例子說明定義。惟法官指，「嚴重損害」在法例上沒有定義，亦不能以例子回答，着陪審員自行按經驗和智慧決定。

本案7名不認罪被告分別是張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，年齡介乎20至29歲。首6名被告同被控《聯合國（反恐怖主義措施）條例》下的「串謀犯對訂明標的之爆炸罪」，及屬交替控罪的「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」。6人另被控串謀謀殺香港警察。李家田另被控「意圖危害生命而管有槍械及彈藥」罪，劉佩凝則另被控「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪 。

案件編號：HCCC 164/2022、HCCC 255/2023