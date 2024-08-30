理大提交施政建議書　助力香港可持續發展

香港理工大學科技及創新政策研究中心（PReCIT）今日(30日)就《施政報告 2024》向政府提交建議書，當中包括生命科技健康與醫療、碳中和城市等主題。

隨着人口老化，香港還面臨諸多挑戰，在生命科技健康與醫療方面，PReCIT建議政府可以利用本地大學在各醫療保健學科的教研優勢，加速培養醫療保健領域的高質素人才，在多個方面強化與內地在臨床醫學人才和醫療產業科技創新人才的交流和合作。還建議利用大數據和人工智能於醫療領域，同時還要建立科學完善的全流程醫藥監管機制。

氣候問題一直是全球各國關注的熱點問題，而香港在此方面亦有可改善空間，為實現碳中和，PReCIT建議特區政府實施全面的碳審計措施，以追蹤和管理各經濟領域的溫室氣體排放，並建議應為超過一定規模的公司和組織設立類似的排放報告要求，確保全面覆蓋香港的碳足跡。

同時政府還應支持開發綠色氫能源和基於廢棄物的生物質發電等新技術的發展，並促進相關基礎設施的建設，包括通過稅收優惠、研發補助及低息貸款等激勵措施，以鼓勵企業和研究機構發展綠氫。