謝瑞麟珠寶栢麗大道分店涉欠租　業主入稟要求交吉及99萬元租金

謝瑞麟珠寶2021年以月租33萬港元，租用尖沙咀栢麗購物大道4個舖位經營分店。惟兩名業主指，謝瑞麟珠寶自今年6月起便欠租。兩名業主昨（29日）入稟高等法院，要求法庭下令謝瑞麟珠寶交吉4個舖位，並償還3個月租金共99萬元，以及利息及訟費。司法機構暫未就此字排期聆訊。

原告為金叢有限公司(Golden Bush Limited)及Lam Siu Wah（音譯林少華），被告為謝瑞麟珠寶有限公司（TSL Jewellery (H.K.) Co Ltd）。入稟狀指，2021年8月，原告跟被告簽署3年合約，讓被告租用九龍彌敦道栢麗購物大道共4個舖位，租約由2021年11月1日至2024年10月31日，首尾兩日包括在內。4個舖位月租合共33萬港元。

入稟狀續指，自2024年6月1日，被告便開始欠租，截至8月29日，被告欠租共99萬港元。原告多次要求被告交租不果，遂終止租約，及入稟高等法院，要求法庭下令謝瑞麟交吉4個舖位，支付3個月欠交的租金99萬港元，連同利息及訴訟所衍生的訟費。

案件編號：HCA1732/2024