國泰飛躍理想計劃結業禮　助青年追尋飛行夢

不少人都有一個飛行夢，國泰於疫情後首次復辦飛躍理想計劃(I Can Fly Programme)，安排約300名學員參加一系列航空活動，從多角度認識航空業，協助學員規劃未來。長約半年的計劃今日(31日)迎來畢業禮，有即將升讀中六的學員認為，計劃加深其對航空業的認識，未來有志成為飛機工程師；亦有學員表示，在澳洲駕駛小型飛機的經驗，進一步確信成為機師的夢想。

即將升讀中六的萬子謙，自小對航空業感興趣，但無奈沒有太多途徑可以了解行業，得知飛躍理想計劃疫後復辦，在老師及朋友的支持下遂報名參加。參觀不同的航空設施，了解國泰的業務運作，令他對航空業有更實在的認識。他直言難忘4月的珠海交流之旅，參觀國產飛機組裝生產線，親身了解如何製造飛機，「過往只係喺網上睇到(製造飛機)，去到珠海可以實體了解到，一架雙翼飛機有邊啲步驟做出嚟。」

不少人對於航空業的認識，局限於機師及機艙服務員，萬子謙亦不例外，他笑言，參加計劃前的夢想是成為一名機師，但在參加計劃後，令他得知航空業涵蓋多種職業，例如在地面協助機長制定飛行計劃的飛行簽牌員等，有助日後的生涯規劃。而他目前對飛機工程大感興趣，有意成為一名飛機工程師。

即將升讀中四的鄺紀僮同樣是參與計劃的學員，她7月時獲邀到國泰機師訓練基地澳洲阿德萊德，與見習機師一起生活數天，並在導師指導下嘗試親手駕駛小型飛機。她憶述，自己當時沒有信心且比較自卑，義工領袖及其他員則在一旁不斷為她加油，「佢哋會比我無限嘅信任同鼓勵啦，喺我每一次覺得自卑或者需要鼓勵嘅時候，佢哋就會話『加油啊』、『我都話你得㗎啦』，令我嘅自信心得以提升。」

鄺紀僮表示，自己喜歡天空以至天空以外的事物，例如航天或航空，很慶幸能在生涯規劃深到感迷茫時，遇上飛躍理想計劃，令她更加確信自能夠實現成為機師的夢想。過去半年，每周六都會舉辦各種活動，能夠與義工領袖交流，對航空職業例如機師等有不解的地方，亦可直接向國泰的員工請教。雖然今屆計劃已結束，但她相信，在過程中學到的知識、結下的友誼會延續下去，與她一起成長。

國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，飛躍理想計劃於2003年起首次舉辦，至今已經有20年歷史，連同今屆的畢業生，已有超過4,400人參加計劃。今屆計劃屬疫情後首次復辦，收到過千份申請，錄取其中300人成為學員，人數較過往增加一倍，當中30人可以到澳洲嘗試駕駛小型飛機。她提到，計劃的內容與時並進，例如今年就新增貨運物流元素，讓學生可以學習更廣闊的航空業知識；今年亦首次前往大灣區城市，於珠海舉辦交流之旅，加深學員對內地航空業發展的認識。

劉凱詩強調，人才培訓是公司的重要投資之一，期望透過計劃讓輕人對航空業有更深入的了解。她透露，團隊正籌備明年計劃的內容，會聽取學員及導師的意見，不排除增加名額的可能性。