今年第二季逾3千宗網絡安全事故　AI攻擊成5大資訊保安風險

網絡保安問題一直為人所關心。香港網絡安全事故協調中心 (HKCERT)今日(9月2日)表示，網絡犯罪利用AI分析和評估針對本港的網絡釣魚、惡意軟件和殭屍網絡攻擊的趨勢。為了加強社會各界對網絡安全的意識，3部車身印上「全城攜守網安在手」電車，由即日起至本月29日，將於港島穿梭電車沿線。

HKCERT表示，今年第二季所處理的網絡保安事故達3,058宗，按季上升27%，其中涉及網絡釣魚的宗數更佔接近6成個案，較其他常見的網絡攻擊如惡意軟件(7%)及殭屍網絡(23%)更多。HKCERT指，AI「武器化」情況亦成為今年五大資訊安全風險之一，尤其 AI在編寫程式的應用，降低成為黑客的技術門檻。例如黑客可利用生成式AI下達指令，生成惡意程式碼，主導大規模的網絡攻擊。此外，黑客亦可以運用AI產生欺詐數據，影響其他AI的輸出，癱瘓網絡安全措施。

香港生產力促進局副主席于健安先生表示，HKCERT一直與政府緊密合作，從教育及宣傳方面入手，多管齊下提高市民對網絡安全方面的意識，加強社會整體對於網絡安全事故及違法行為的抵禦能力，包括提供事故應變服務和實務指引；另一方面，推出宣傳教育活動，提醒業界同公眾加強網絡安全措施，保護資訊系統及數據，防範網絡攻擊及詐騙訊息。