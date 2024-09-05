傍晚6時20分將掛8號波　風暴下交通安排一貼睇晒

天文台已公佈於今午6時20分改發8號烈風或暴風信號，各項交通安排如下：

港鐵列車、輕鐵和港鐵巴士服務將會提早於今午3時起，逐步加強至繁忙時間班次，方便市民下班回家。在8號烈風或暴風信號下，港鐵列車仍會繼續服務。期間個別車站可能會作出人潮管理措施，確保車站人流暢順。港鐵已加強主要車站的人手，以配合相關的列車服務和協助乘客。高速鐵路(香港段)服務將在改發8號烈風或暴風信號後維持正常。港鐵會繼續與內地鐵路單位就兩地的天氣情況協調相應的列車服務安排。

九巴及龍運將加強服務，並維持所有路線服務至8號信號生效後最少兩小時。8號烈風或暴風信號生效期間，九巴及龍運以下路線將維持有限度服務，包括北區：70K、78A、273A；沙田區：80K、81K、83K、85K、86K、87K、285、287；大埔區：71A、72K、272A；九龍東：3M、7M、16M、23M、213M、216M；將軍澳：296M；葵青及荃灣：31M、34M、36、37M、39M、248M、249M；口岸路線：B1、B9、276B；機場路線：S1、S64。

城巴風暴期間將會加強下午時段的巴士服務，日間服務將一直維持直至8號信號生效後約2至3小時。城巴目前各條路線維持正常運作。