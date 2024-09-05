暴動案發還區院重審　陳虹秀不認罪12月開審　另3人認罪須還押

社工陳虹秀及3名男女被指參與2019年8月31日港島暴動，他們否認暴動罪受審，結果4人獲時任區院法官沈小民判無罪。律政司上訴得直，上訴庭下令發還區院交予另一名法官重審。陳虹秀擬不認罪，排期12月開審。其餘3人的案件今（5日）在區院審理。3人改為承認暴動罪。法官拒應辯方建議盡快判刑，決定等候陳虹秀案審結才量刑，押後至12月13日再提訊，期間3人須還押。

今日認罪的3名被告包括27歲女子賴姵岐、31歲電腦程式員鍾嘉能、27歲廚師龔梓舜。同案的43歲社工陳虹秀，料審期10天。法官建議等待陳虹秀審結才判刑。辯方不同意。其中龔梓舜代表指，案發至今已5年，原審裁決亦相隔4年，被告希望不要拖延，能盡快了結。賴姵岐代表稱，希望能在今日判刑。鍾嘉能代表亦說，鍾的精神狀態欠佳，希望盡快得到一個結果。但法官認為，陳虹秀案料明年初有裁決，被告「坐多咗」的機會不高，最終決定等待陳虹秀案裁決才判刑。

3名被告同意案情指，當日傍晚6時許，有大批人士在灣仔軒尼詩道集結，有人用巴士路牌等作為路障，有人高叫口號，以鐳射裝置照射，有人更把修頓球場的觀眾看台推出馬路，縱火燃燒，一度冒出7至8層高的濃煙，發出爆炸聲，觸動附近大廈灑水器灑水，需消防到場灌救。警員隨後展開驅散，拘捕3人。其中被告鍾嘉能嘗試協助龔梓舜逃脫，但最後未能成功，雙雙被捕。

案件編號：DCCC 12/2020