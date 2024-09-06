入境處反黑工拘捕12人　其中3人持為假難民

入境事務處於本月2日至昨日（5日）在全港多區展開反非法勞工行動，行動中拘捕共10名懷疑非法勞工及2名涉嫌聘用非法勞工的僱主，搜查了24個目標地點，包括裝修中單位、住宅大廈、餐廳及商場，共拘捕10名懷疑非法勞工及2名涉嫌聘用非法勞工的僱主。

被捕的懷疑非法勞工為2男8女，年齡介乎22至64歲。當中1男2女假難民持有俗稱「行街紙」的不允許僱傭工作的擔保書。另有一男一女亦涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為2名男子，年齡分別為33及43歲。

入境處發言人表示，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬港元及監禁兩年。

協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬港元和監禁10年，而有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。