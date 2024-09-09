Pure Fitness觀塘分店遭入稟指欠租　被告方稱與業主已達成協議

一度稱霸本地健身界的「舒適堡」上周五（6日）宣布「暫時全線結業」，反映健身業似乎並不行景氣。無獨有偶，本港另一間連鎖健身中心Pure Fitness，其位於觀塘的中心上周五遭業主入稟，指欠租超過4個月，前幾年亦有遲交費用記錄。業主要求償還近850萬港元，同時交吉舖位。Pure Fitness發言人於今午(9日)回應指，已解決與業主的問題並達成協議，相關訴訟亦已撤回，所有Pure集團的健身和瑜伽中心現時均正常營運。

原告是Sunstone KB（HKSAR）Limited，被告是Pure Fitness（LP）Limited。涉案的分店位於觀塘觀塘道348號宏利廣場1及2樓。入稟狀指，2019年9月，原告跟被告簽租約，為期6年，由2020年2月15日至2026年2月14日。之後，租約延長至2028年2月14日。原告指，2022年9月開始，被告開始遲交租金、冷氣費等。2024年5月1日開始，被告更開始欠交租金，共涉約468.9萬港元，連同其他雜費，合共拖欠近850萬港元。原告多次要求被告還錢，但不成功。原告要求被告交吉舖位，同時交還欠款及利息，以及是次訴訟所衍生的訟費。

根據網上資料，PURE Fitness健身中心是PURE集團旗下。PURE集團於2002年成立，總部設於香港。旗下業務除PURE Fitness健身中心，還包括PURE Yoga瑜伽中心、PURE Pilates普拉提中心、PURE Nutrition營養諮詢、nood food健康飲食、PURE Online網上影片平台及FUZE精品團體健身。

案件編號：HCA1805/2024