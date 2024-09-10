青少年自殺率飆升惹關注　防自殺中心籲各界加強支援

長者自殺率近期雖有所下降，青少年尋短個案卻顯著增加。香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心今日(10日)公布一項調查報告顯示，香港2023年的自殺率與往年相差不大，雖自殺率較前一年沒有明顯波動，但不同年齡組別的自殺率卻出現變化；且數據發現，觀塘區的青少年自殺率較其他區高。有議員建議應為該些地區學生多加支援。另有心理學家則指出，賀爾蒙變化會影響青少年情緒。

香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝表示，估計2023年香港的自殺率約為13.6，就數據來看並無顯著惡化，但仍屬較高水平。當中值得關注的是60歲以上長者及15歲以下年輕人。葉兆輝續指，報告顯示2023年60歲以上女性的自殺率下降了25.9%，而15歲以下特別是女性群體自殺率則顯著增長，從2022年的0.5上升至2023年的4.2。葉還表示，很多年輕人自殺前其實會自責且有交代，不少年輕人自殺前都會表示對不起父母或叮囑弟弟妹妹要多聽父母的話。

議員顏汶羽表示，觀塘區與九龍城區情況類似，相較於其他地區的經濟情況不是很好，舊樓和劏房戶較多，居民的居住環境和家庭情況也較為擠迫和貧窮，這樣容易令年輕人對未來感到失望。同時，區內青少年比例較少，針對青少年服務分配的資源也會相應較少。顏汶羽還表示，這些地區的學校和社區應加強心理健康教育，提高學童對精神健康的認識，還應支持青少年建立更穩固的社交網絡以減少自殺風險。

此外，「生命熱線」執行總監吳志崑表示，「生命熱線」平均每月會接聽1萬個來電，目前生命熱線正與學校合作，提供入班培訓，篩選有需要跟進的學生，並為其提供表達藝術治療小組以幫助青少年處理情緒問題。中心培訓顧問及臨床心理學家何倩恒指出，15歲以下女童自殺率攀升可能與這個群組剛踏入青春期有關，這個階段受女性賀爾蒙變化影響，遇到重歸校園生活的壓力時更容易造成情緒波動。