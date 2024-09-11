探討治療頸源性頭痛　浸大招募患者參與研究

為了探討頸源性頭痛患者對尋求常規治療和中醫手法治療的期望、所遇到的困難和改善建議等目的，浸會大學中醫藥臨床研究中心展開一項一年多研究招募參與者，參與者年齡需介乎18至65歲，且頭痛反復出現至少3個月，參與者過去3個月的頭痛發生率至少為1周1次，參與者在服用止痛藥的使用頻率、劑量和劑型在過去6週保持穩定。

浸大中醫藥學院中醫臨床副教授周志豪表示，頸椎病主要表現包括頸部及其周圍部位酸困不適、疼痛、麻木、冷涼感、活動受限等，嚴重者可以出現心慌、頭痛、眩暈、嘔吐、走路不穩等症狀。

至於究其原因，周稱大部分都是因為頸部長時間的姿勢不良造成的，導致頸椎關節出現紊亂、退化甚至椎間盤突出等問題；肌肉疲勞或損傷時功能會下降，關節、韌帶等組織的負荷加重，在代償作用下會出現骨質增生、韌帶增厚等情況。臨床上一般將頸椎病分為神經根型，交感神經型，椎動脈型，脊髓型和混合型。主要症狀包括頸背、肩膀疼痛，活動會加劇痛感。他又指治療頸椎病的方法很多，中醫臨床多採取針灸、骨傷手法治療和中藥內服外用等，醫師會按患者的個體差異、病情而選擇或並用。

對於怎樣預防頸椎病的發生？周志豪稱首先注意保持健康的頸部姿勢，盡量避免低頭看手機、看書等姿勢，以免對頸椎產生極大負荷；避免長時間維持固定姿勢，減少頸椎勞損的機會，以及適當運動，鍛煉肩頸、背部肌肉，保護頸椎，平日多抬頭擴胸。