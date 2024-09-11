葉兆輝指輕生響年輕化警號　需填補「缺口」防學童自殺

香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心昨(10日)公布一項調查，指去年本港整體自殺率為13.6，其中15歲以下青少年自殺率顯著增長，觀塘的青年自殺率較其他區高，情況令人擔憂。有學者今日(11日)表示，輕生年輕化的情況是前所未見，認為是一個警號，相信與青少年社交成長重要階段受疫情干擾有關，未能建立人際網絡及支援系統，令他們面對問題時較為脆弱。

港大防止自殺研究中心總監葉兆輝接受一個電台節目訪問時表示，香港的學習壓力龐大，經歷兩年疫情，學童中斷了正常學習，復課後升讀中二、三的學生，面對的課業難度大增，同時面對人際關係和成長挑戰，需要在不同方面填補缺口。而學生中特別是15歲或以下的女性學生情況特別令人擔心，故希望外界能多關心有需要的學生。

他又指，每10個輕生的學童中，只有兩個有接受精神治療，8人未必有徵狀或者需要接機制求醫，透過政府在學校設立的「三層應急機制」，在每兩百間學校找出4宗潛在輕生個案非常困難，反而是學校的氛圍更加重要，呼籲學校提供空間，讓師生建立互信和關係，以了解學生的不同需要，並提供支援。

他亦表示，就醫接受治療並非代表解決了學生的支援問題，有部分研究顯示，家庭環境與校園環境的氛圍若令其受尊重、被愛護以及有歸屬感，令他們喜歡上學亦是一個很大的保護因素。